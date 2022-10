The Sandbox festeggia Halloween: nel Metaverso di Paris Hilton è tempo di Cryptoween

La collaborazione tra Paris Hilton e Animoca Brands viene ulteriormente rinsaldata con Cryptoween, l'evento di Halloween che avrà luogo nel Land aperto dalla celebre ereditiera nel Metaverso di The Sandbox.

La nuova iniziativa lanciata da Paris Hilton coinvolge 11:11 Media per dare forma, appunto, all'esperienza orrorifica di Cryptoween nel Land digitale della modella, cantante, attrice e imprenditrice statunitense.

L'evento a tema Halloween sarà aperto a tutti gli esploratori del Metaverso interattivo di The Sandbox dal 21 ottobre al 7 novembre. Lo scenario digitale ricostruito da 11:11 Media con Cryptoween rielabora in chiave horror i coloratissimi party glamour organizzati da Paris Hilton.

Chi parteciperà all'evento potrà accedere a una serie di sfide e partecipare a una lotteria che darà la possibilità di vincere SAND e ricompense NFT. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link alla pagina di Cryptoween aperta per l'occasione sul sito di The Sandbox.

