The Sandbox va in goal con Aguero: l'asso argentino inaugura Kuniverse

Nella cornice delle tante novità dell'Alpha Season 3 di The Sandbox, 'El Kun' Aguero preannuncia il suo imminente ingresso nel Metaverso in espansione di Animoca Brands. L'ex capocannoniere del Manchester City si appresa a lanciare Kuniverse, uno spazio virtuale da esplorare nella dimensione di The Sandbox.

L'ex calciatore e attuale leader mondiale dello streaming e dei videogame preannuncia infatti l'apertura di un LAND interamente dedicato alle sue attività sportive e passioni. È lo stesso Aguero a renderlo noto spiegando di essere "molto entusiasta di fare il mio debutto nel Metaverso grazie all'ambiente virtuale creato insieme a Eter Studio, uno spazio dove poter giocare e trasmettere in streaming che mi permetterà di essere sempre in contatto con i miei fan in tutto il mondo. La prima stagione di Kuniverse sarà piena di sorprese, ci saranno molti vantaggi per chi entrerà in possesso dei 9320 avatar che verranno creati appositamente".

La prima versione di Kuniverse è prevista al lancio per il 6 novembre: chi esplorerà questo spazio virtuale potrà godersi lo spettacolo di un'ambientazione dalla forma di un enorme stadio con tanti giochi ed esperienze a tema calcistico, come pure delle attività di vario tipo che comprenderanno persino un food truck con cibo argentino. Sergio Aguero avrà un ruolo attivo nel suo Kuniverse: sarà El Kun ad accogliere gli utenti, per poi condividere contenuti attraverso il suo canale Twitch e giocare in diretta insieme ai fan e ad altri streamer d'eccezione. Non mancheranno poi degli ospiti speciali che, conoscendo la carriera di Aguero, contribuiranno a rendere ancora più interessanti le sue attività legate al Metaverso di The Sandbox.