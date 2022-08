The Sandbox: un mare di novità e divertimento con l'Alpha Season 3

Dopo aver ufficialmente accolto Gordon Ramsay nel Metaverso di The Sandbox con Hell's Kitchen, Animoca Brands si appresta a lanciare l'Alpha Season 3, la più lunga stagione di divertimento mai sperimentata nella caleidoscopica dimensione decentralizzata di The Sandbox.

La prossima fase ingame del Metaverso decentralizzato di Animoca Brands partirà ufficialmente il 24 agosto e durerà ben 10 settimane, nel corso delle quali sarà possibile provare quasi 100 nuove esperienze interattive che comprenderanno 13 collezioni di Avatar e 16 di NFT, oltre a delle meccaniche di gioco inedite e a tanti premi per tutti i partecipanti allo spettacolo digitale.

Tutti gli interessati possono giocare gratuitamente il titolo accedendovi dal link che vi lasciamo in calce alla notizia. Con l'Alpha Season 3, la speranza nutrita dagli sviluppatori di The Sandbox è ovviamente quella di superare il grande successo raggiunto dall'Alpha 2, una fase che ha saputo attirare qualcosa come 325.000 giocatori in tutto il mondo. Nel corso dell'AS3 di The Sandbox, tutti gli appassionati di esperienze free roaming basate su ecosistemi Web3 e legate a un'economia decentralizzata potranno creare il proprio avatar scegliendo uno dei 140.000 personaggi NFT giocabili, per poi personalizzare e caratterizzare il proprio alter-ego attraverso un vasto catalogo di oggetti virtuali tra musica, arte, architettura, giochi, moda e intrattenimento.

Nel corso dell'Alpha Season 3 di The Sandbox ci sarà modo, ad esempio, di provare un'esperienza nell'universo dei Rabbids di Ubisoft con un avatar di Steve Aoki, o di esplorare la LAND di The Walking Dead usando un avatar NFT Bored Ape Yacht Club, grazie all'interoperabilità di ogni elemento che concorre a plasmarne il Metaverso.