The Sandbox: il Metaverso accoglie il MetaHQ di Dubai sulla sostenibilità del Web3

Il sempre più influente Metaverso di The Sandbox accoglie la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) di Dubai: l'ingresso dell'autorità di regolazione delle criptovalute della metropoli degli Emirati Arabi Uniti verrà sancito dall'apertura di un LAND sulle attività promosse da Dubai in tema di New Economy.

Il matrimonio con il VARA di Dubai consentirà a The Sandbox di ampliarsi ulteriormente grazie alle attività promosse da questo ente regolatore di beni virtuali che, per primo, stabilirà una presenza ufficiale in questo Metaverso con la costruzione del quartier generale MetaHQ.

Il lotto digitale del VARA di Dubai fornirà un hub per i provider di servizi e beni virtuali (VASP) e l'accesso a iniziative promozionali incentrate sull'impegno degli Emirati Arabi Uniti per la new economy, la fiducia nella sicurezza informatica e la sostenibilità degli ecosistemi Web3. Per un ulteriore approfondimento sul tema, qui trovate il nostro speciale che spiega cos'è il Web3 e come si differenzia dal Web 2.0.

Tornando alla partnership con l'ente regolatore delle criptovalute di Dubai, questa aprirà le porte a tutti i creatori di contenuti e costruttori locali interessati, fornendo loro ulteriori strumenti gratuiti di The Sandbox tra GameMaker e VoxEdit per realizzare esperienze interattive in questo Metaverso che abbraccia già i settori della moda, dei videogiochi, della cultura, della musica, della finanza, della vendita al dettaglio e dell'intrattenimento.