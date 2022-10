The Sandbox: il Metaverso accoglie il cinema d'autore di MK2

Mentre fervono i preparativi per i festeggiamenti per il Cryptoween di The Sandbox con Paris Hilton, il Metaverso di Animoca Brands accoglie ufficialmente MK2, la storica casa di produzione e distribuzione francese.

L'ingresso di MK2 nel mondo virtuale decentralizzato di The Sandbox offrirà agli appassionati del cinema d'essai l'opportunità di immergersi in un'esperienza innovativa che assumerà i contorni di un cinema all'aperto situato tra le nuvole, con tanto di Hub social sopra una gigantesca giostra.

Il Land MK2 che aprirà presto i battenti nel Metaverso di The Sandbox consentirà quindi a tutti i cinefili di vivere un'avventura sperimentale, una celebrazione della Settima Arte che coinvolgerà ciascun visitatore del nuovo spazio virtuale dedicato al cinema d'autore.

Il COO e co-fondatore di The Sandbox Sebastien Borget festeggia questa alleanza con la casa di produzione cinematofgrafica transalpina sottolineando come "il Metaverso è un luogo d'incontro fra diverse forme d'intrattenimento ed espressioni culturali, perciò accogliamo con piacere MK2 come nostro primo partner cinematografico d'autore. Insieme abbiamo in programma di creare una destinazione per gli amanti del cinema, uno spazio in cui poter condividere la propria passione e divertirsi nel Metaverso".