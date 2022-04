The Sandbox: il Metaverso è tra le aziende più influenti del 2022 per il TIME

Grazie all'esponenziale crescita di The Sandbox registrata negli ultimi mesi, il Metaverso decentralizzato in voxel art conquista un posto nella prestigiosa lista delle 100 delle aziende più influenti del 2022 stilata dal TIME.

Nell'indicare The Sandbox nell'elenco delle Top100 delle compagnie più influenti del pianeta, i giornalisti dell'iconico settimanale statunitense spiegano che "gli investimenti nel settore immobiliare sono sempre importanti, anche nel metaverso di The Sandbox, un mondo virtuale basato sulle blockchain che è riuscito, fino ad ora, a vendere terreni digitali per oltre 2 miliardi di dollari. Dei 2,1 milioni di utenti di The Sandbox, 19.000 giocatori 'possiedono un pezzo di questo Nuovo Mondo e stanno contribuendo attivamente alla sua costruzione', come afferma il co-fondatore Sebastien Borget".

I redattori del TIME citano anche le numerose partnership siglate dagli autori di The Sandbox in questi mesi, a testimonianza delle grandi capacità attrattive del Metaverso di Borget: "Anche grandi marchi e celebrità sono coinvolte. A febbraio, Gucci ha acquistato un terreno (o LAND, ndr) di The Sandbox spendendo una somma segreta per creare un'esperienza interattiva di shopping, mentre Snoop Dogg ha coinvolto gli appassionati vendendo migliaia di avatar giocabili per circa 475 dollari ciascuno".