The Sandbox: il Metaverso a base di NFT accoglie Mega City 2, la nuova mappa

Mentre gli Slipknot sono entrati a far parte del Metaverso di The Sandbox, il gioco a base di NFT continua ad espandersi e nelle ultime ore è arrivato l'annuncio di una nuova porzione della mappa che farà la gioia di chiunque voglia investire in questo mondo.

Il sito ufficiale del Metaverso si è di recente aggiornato con l'importante annuncio di Mega City 2, ovvero una nuova area che andrà ad aggiungersi a quella già esistente e che consentirà ai giocatori di accaparrarsi nuovi terreni. Tra le nuove attività che faranno parte di Mega City 2 troveremo Ocean Park, Standard Chartered, Regal Hotels Group, Tatler Asia, EVI, Brinc, MADworld, Gameone, Chord Hero, Time Gates of Hong Kong Pop Culture e UFO School. Si tratta di un gruppo di new entry del Metaverso grazie alle quali i giocatori potranno avere una vasta gamma di opportunità in termini di esperienze. Per chi fosse curioso di vedere come sarà la nuova città di The Sandbox, l'arrivo di Mega Cuty 2 è fissato al prossimo giovedì 28 aprile 2022 alle ore 15:00 del fuso orario italiano.

Prima di lasciarvi al trailer che annuncia quanti terreni verranno messi in vendita al debutto di Mega Cuty 2, vi ricordiamo che il Metaverso di The Sandbox è tra le aziende più influenti del 2022 per il TIME.