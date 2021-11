The Sandbox è un Metaverso inarrestabile: anche Adidas avrà il suo 'mondo virtuale'

Dopo l'ingresso di The Walking Dead in The Sandbox, il Metaverso interattivo di The Sandbox continua a espandersi guardando in direzione di Adidas: il colosso dell'abbigliamento sportivo avrà presto il suo "mondo virtuale" all'interno dell'universo creativo dell'ultimo fenomeno videoludico firmato Pixowl.

Il nuovo lotto virtuale su cui verrà edificato il microcosmo di Adidas all'interno di The Sandbox non sarà un semplice "spazio espositivo", ma un vero e proprio "AdiVerso" da esplorare e in cui immergersi per vivere esperienze sempre diverse, ma sempre con vista sulle opportunità commerciali e promozionali sui prodotti più richiesti del noto marchio sportivo.

Lo spazio virtuale di Adidas andrà perciò ad arricchire il già enorme puzzle multidimensionale di The Sandbox, un ecosistema in costante mutamento che sfrutta le blockchain per garantire ai creatori di contenuti la vera proprietà delle proprie opere digitali tramite NFT e premi in criptovaluta per la loro partecipazione alla community di The Sandbox.

L'unica "limitazione" di questo progetto è anche il suo punto di forza, ovvero l'engine proprietario VoxEdit che facilita la realizzazione in voxel art di livelli, minigiochi, esposizioni virtuali e quant'altro possa servire ai singoli creatori di contenuti e alle aziende per concretizzare la propria visione.

Se vi incuriosisce la formula a metà tra i world builder e gli NFT adottata da Pixowl, potete leggere il nostro speciale a firma di Francesco Saintin per addentrarvi nell'universo di The Sandbox dalle potenzialità infinite.