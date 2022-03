The Sandbox al Museo, in Italia la prima mostra su Metaverso e NFT: ecco l'arte del futuro

La collaborazione tra The Sandbox e DART 2121 è pronta a decollare, con le porte dell'esibizione museale dedicata al Metaverso che si aprono al pubblico italiano di appassionati e curiosi.

Mentre debutta l'Alpha Season 2 di The Sandbox, il Museo della Permanente di Milano ospita infatti un evento d'eccezione, con l'inaugurazione della mostra "Dart 2121. NFT Art of the Future". A partire da domani, mercoledì 30 marzo, e sino al 24 maggio 2022, i visitatori del museo lombardo avranno la possibilità di scoprire un percorso interamente dedicato al metaverso e all'arte digitale, alla scoperta delle nuove forma di espressione artistica che stanno colonizzando l'etere.



I visitatori, in particolare, "potranno sperimentare i mondi virtuali di oggi e di domani e capire le varie interconnessioni tra arte digitale, intrattenimento, gioco e nuove forme di socialità". In tale ottica, gli organizzatori di Dart 2121 - ovvero DART | Dynamic Art Museum - hanno deciso di porre The Sandbox, uno dei principali mondi virtuali di gioco decentralizzati, al centro della scena. Il videogioco sarà infatti lo sponsor principale della mostra.



Presso il Museo della Permanente di Milano, la mostra Dart 2121. NFT Art of the Future, i visitatori potranno scoprire ogni dettaglio e retroscena sul gaming su Blockchain, sulla creazione e la vendita di NFT, sul mercato alimentato dai Sand e sul concetto di arte digitale, una corrente artistica che vanta già molteplici esponenti, che sfruttano le potenzialità offerte da strumenti quali VoxEdit e GameMaker per la realizzazione di opere d'arte e performance interattive da monetizzare poi senza intermediazione all'interno di The Sandbox.



Il titolo, tuttavia, non sarà l'unico protagonista della mostra milanese, che vedrà ospiti anche i mondi di Decentraland, con lo speciale progetto Vegas City Arts Village, ovvero un distretto commerciale contenente 85 gallerie autogestite con focus sull'arte digitale, e Spatial, un futuristico contenitore di spazi adibiti all'esposizione e fruizione di creazioni digitali, che si avvale di uno scanner video in grado di riprodurre fedelmente la figura umana dell’utente. Presenti all'appello anche Arium, che consente ad artisti e curatori di creare esperienze espositive interattive e di connettersi con le loro community in uno spazio sociale condiviso. In lista anche i metaversi Musae e Matrix, mentre DART presenterà il proprio DART Dynamic Metaverse, all’interno del quale saranno visibili le mostre in corso negli spazi fisici del museo e due mostre speciali in esclusiva.



Nella mostra allestita presso il Museo della Permanente di Milano, sarà inoltre possibile ammirare un'esposizione di opere realizzate da venti artisti NFT, ma anche Collectibles, ovvero creazioni digitali realizzate principalmente tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale che creano collezioni randomizzate. Infine, grazie alla piattaforma .artmirable sarà possibile visionare l'NFT dell'opera di Banksy "The Flower Thrower", della quale saranno esposti sia il reale trittico originale, sia la relativa immagine digitale.