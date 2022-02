The Sandbox non smette di crescere: da Ubisoft a Warner Music, superati i 18mila partner

In attesa dell'invasione dei Rabbids di Ubisoft in The Sandbox, i gestori del sempre più popolare Metaverso decentralizzato in voxel art condividono un'infografica per celebrare gli oltre 18.000 partner e proprietari di LAND che stanno animando la scena videoludica e produttiva di questa dimensione blockchain.

L'infografica proposta dagli autori di The Sandbox assume i contorni di una vera e propria mappa interattiva da utilizzare per orientarsi nella sempre più ampia offerta contenutistica di questo multiverso digitale.

Tra creatori di contenuti, aziende interessate alle blockchain, artisti e semplici appassionati desiderosi di utilizzare i potenti strumenti del Game Maker e VoxEdit di The Sandbox per plasmare il proprio angolo di universo virtuale in voxel art, l'offerta ludica del titolo cresce di pari passo con le collezioni di token non fungibili che ne animano il mercato digitale basato su criptovaluta SAND. Solo il tempo, ovviamente, ci dirà però se la crescita attuale di The Sandbox e dei Metaversi NFT affini sia destinata a fermarsi o ad aumentare ulteriormente per esercitare un'attrattiva ancora maggiore tra gli utenti.

In attesa di scoprire come si evolverà questo fenomeno, se volete saperne di più sul tema e farvi un'idea più compiuta su queste funzionalità e tecnologie decentralizzate che stanno interessando i videogiochi (ma non solo), vi invitiamo a leggere questo nostro speciale a firma di Francesco Fossetti sul gaming tra blockchain, Metaversi e NFT spiegato nel dettaglio.