The Sandbox non smette di espandersi: il Metaverso sta per entrare in Alpha

Dopo aver festeggiato la partnership tra The Sandbox e Adidas, gli sviluppatori del world builder stanno per lanciare la fase Alpha del loro ormai famoso Metaverso a base di NFT che vanta già un numero incredibilmente elevato di universi interattivi creati dagli utenti.

Con l'apertura dell'Alpha di The Sandbox avrà quindi inizio il primo evento play-to-earn di questa esperienza "a mondi aperti" scaturita dall'immaginazione degli appassionati. Chi si doterà dell'Alpha Pass seguendo le indicazioni fornite dagli sviluppatori sul sito ufficiale del loro world builder potrà esplorare altri 18 microcosmi e sfruttare l'architettura blockchain del titolo per guadagnare fino a 1.000 SAND e ottenere tre esclusivi premi NFT.

I partecipanti alla fase Alpha avranno comunque accesso a tre esperienze ingame e all'HUB social di The Sandbox, ma senza l'opportunità di guadagnare premi play-to-earn come criptovalute SAND e token NFT. Sarà comunque possibile sfruttare il motore grafico VoxEdit per sviluppare in voxel art il proprio spazio digitale, dando così forma a livelli, minigiochi, opere d'arte, esposizioni virtuali o veri e propri negozi autogestiti con oggetti da rivendere agli altri esploratori di questo Metaverso in testa alla classifica OpenSea.

Come spiegato dagli autori di The Sandbox, l'Alpha avrà ufficialmente inizio il 29 novembre e si concluderà il 20 dicembre: sin dalla partenza dell'Alpha, l'HUB social offrirà l'accesso a numerosi mondi digitali interconnessi, con una rotazione giornaliera delle esperienze virtuali da fruire. Se siete incuriositi dalla formula NFT scelta dagli sviluppatori di questo sandbox basato sulle blockchain, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su The Sandbox e il suo Metaverso dalle potenzialità infinite.