The Sandbox prepara nuovi LAND in vendita, a partire dal 24 novembre

The Sandbox, metaverso decentralizzato e sussidiaria di Animoca Brands, annuncia che a partire dal 24 novembre 2022 alle ore 14.00 inizierà la vendita di nuovi lotti di LAND, i cui futuri proprietari avranno l’opportunità di risiedere nei “quartieri” in cui si sono già stabiliti 14 marchi e celebrità globali.

Leader mondiale nel settore immobiliare virtuale, The Sandbox venderà 1.900 appezzamenti sul totale di 166.464 LAND che compongono il metaverso già valutato oltre 1 miliardo di dollari, con un prezzo stabilito su quello medio dei 100.000 LAND venduti fino ad oggi.

La vendita avverrà in tre sessioni separate che dureranno da novembre fino all'inizio del 2023, ognuna delle quali sarà a tema attorno a un quartiere distinto con partner ben definiti, tra cui Tony Hawk, FaZe Clan, Playboy, The Marathon, Cipriani, TIME, Paris Hilton, L’Officiel, Cut the Rope, Voxies, Dogami, Playground Studio e Hermit Crab. Ogni sessione includerà LAND Standard e Premium, e anche esclusivi ESTATE (che ricomprendono più LAND) messi all’asta direttamente su OpenSea. Un ESTATE esclusivo accanto alla LAND di Snoop Dogg sarà anche messo all’asta su OpenSea, dando agli utenti un’ulteriore possibilità di essere vicini allo Snoopverse.

Le LAND Premium situate nei quartieri dei grandi marchi sono particolarmente scarse e sono dotate di esclusivi oggetti da collezione digitali per i fan di quei brand. Le LAND Premium aumentano anche le ricompense per lo staking e consentono ai proprietari di utilizzare i propri oggetti collezionabili nel software Game Maker per creare esperienze uniche.

Per garantire un processo di acquisto equo, le opportunità di partecipare alle vendite di LAND Standard e Premium saranno concesse tramite:

Un sistema di lotteria , che garantirà l’equità di accesso alle LAND

, che garantirà l’equità di accesso alle LAND Un processo KYC (Know Your Customer), che accerterà che i partecipanti sono individui con sufficiente SAND (almeno 1.011) sulla rete Polygon per acquistare una LAND nel proprio account

I proprietari di LAND in questi nuovi quartieri potranno creare esperienze di gioco uniche attorno a tre temi distinti: California Dreamin' rappresenta marchi a tema californiano come Playboy e The Marathon, il quartiere artistico The Galleria include partner come TIME e Paris Hilton, mentre Voxel Madness è un distretto guidato dal gaming, con brand quali Voxies e Dogami. Il tema e i marchi di ogni quartiere consentono ai fan e ai membri della community di acquistare LAND nelle vicinanze e ospitare eventi esclusivi con i relativi fan.

“The Sandbox sta costruendo una piattaforma Web3 unica, in cui creatori e i brand possono creare un nuovo formato di intrattenimento, ovvero il metaverso della cultura pop, in cui i fan troveranno divertimento e creatività in totale sicurezza”, spiega Arthur Madrid, CEO e co-fondatore di The Sandbox. “L’unione di questi marchi in appositi distretti consente ai giocatori di acquistare LAND per essere i vicini di Paris Hilton o Snoop Dogg, o costruire un’esperienza a fianco a brand di prestigio come Cipriani. L’opportunità non offre solo un modo completamente nuovo di creare e giocare, ma anche di riscoprire insieme la cultura globale”.

In chiusura, vi rimandiamo alla nostra prova di The Sandbox Alpha 3.