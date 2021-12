The Sandbox SAND: come funziona la criptovaluta del metaverso?

The Sandbox è uno dei più promettenti e interessanti metaversi in sviluppo che verrà ufficialmente lanciato nel corso del 2022. Alla base del progetto PIXOWL c'è un sistema economico basato su SAND, una particolare criptovaluta creata appositamente per il gioco: ma cos'è esattamente SAND e come funziona?

Nel nostro speciale sul metaverso di The Sandbox si è discusso del metaverso in formato voxel e di come sia strutturato questo particolare mondo virtuale. Diviso in LAND, ASSET e GAME, The Sandbox permette l'acquisizione e la vendita di questi elementi tramite il SAND, che rappresenta a tutti gli effetti il denaro del gioco.

Come si ottiene SAND?

Il metodo più veloce per aumentare la propria quantità di SAND consiste semplicemente nell'acquistarla tramite valuta reale, attraverso uno dei portali di exchange come Crypto o Binance. Tuttavia, la piattaforma consente di ottenere qualche credito anche giocando a particolari sfide interne al multiverso o collaborando attraverso feedback o moderazione dei vari canali social. Ogni transizione effettuata comprende una tassa del 5%, divisa per metà nello Staking Pool (un fondo per compensare gli interessi di staking) e per l'altra parte alla Foundation, ovvero i creatori del gioco.

Cosa si compra con SAND?

La valuta è utile per acquistare ogni genere di prodotto dal marketplace. Questi sono oggetti, opere d'arte, LAND (appezzamenti di terreno virtuale), equipaggiamenti e tanto altro. Sono tutti NFT (Non Fungible Token) creati e venduti come oggetti unici, quindi non riproducibili e 'firmati'. Tra questi è possibile trovare anche marchi e artisti mondiali come Adidas e Snoop Dogg, o nomi quali Atari e The Walking Dead. Si può spendere SAND anche per acquistare biglietti virtuali per concerti o giochi interni programmati dalla community stessa. Lo stesso discorso vale se si intende guadagnare tramite vendita, affitto o uso di un determinato elemento.



Se volete sapere di più su questo particolare metaverso in voxel, ecco la nostra prova di The Sandbox.