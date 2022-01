The Sandbox sposa Ethernity: il Metaverso si espande con nuove collezioni NFT autenticate

Mentre cresce il numero di utenti che muovono i primi passi nel Metaverso di The Sandbox, gli sviluppatori festeggiano il raggiungimento di un importante accordo che consentirà loro di abbracciare Ethernity, la prima piattaforma al mondo di collezioni autenticate e su licenza di NFT.

La sinergia tra The Sandbox ed Ethernity ha già portato i curatori della piattaforma basata su blockchain Ethereum e Polygon ad aprire un grande lotto all'interno del Metaverso NFT dell'esperienza videoludica in voxel art.

In funzione di questa partnership, Ethernity Chain si impegna ad arricchire la libreria virtuale di The Sandbox con tantissime collezioni autenticate e su licenza di NFT, da utilizzare sia per ampliare il proprio portafoglio di contenuti che in funzione della personalizzazione del proprio avatar. Le collezioni di Ethernity vantano infatti numerosi oggetti a tiratura limitata e con licenza completa di atleti di fama mondiale, star dello spettacolo, marchi noti, franchigie sportive, campionati, cantanti e icone social.

Le collezioni di Ethernity andranno perciò a rimpolpare la galleria multimediale del negozio di NFT autenticati ospitato dall'Estate appena creato in una delle aree centrali del Metaverso di The Sandbox. La prima tornata di oggetti "voxelizzati" e a tiratura limitata delle collezioni NFT di Ethernity coinvolgerà i token di due giocatori di football americano, il quaterback Dak Prescott e il running back Ezekiel Elliott.

Nell'immediato futuro, Ethernity promette di proporre le versioni in voxel art delle collezioni NFT autenticate con oggetti indossabili di Pelé e Luis Suarez, oppure le ricostruzioni digitali della mitica DeLorean e dei razzi della US Space Force. Se siete incuriositi da questo nuovo fenomeno che sta attraversando l'industria del gaming (ma non solo), vi invitiamo a leggere il nostro speciale sui videogiochi NFT blockchain e Play2Earn spiegati nel dettaglio.