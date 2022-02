The Sandbox: Square Enix entra nel Metaverso con Dungeon Siege

In vista dell'apertura dell'Alpha Season 2 di The Sandbox, la dimensione decentralizzata di uno dei Metaversi più attivi e in espansione celebra l'arrivo di Square Enix: il colosso videoludico giapponese porterà in dote un LAND interamente dedicato all'avventura ruolistica Dungeon Siege.

I creatori del mondo virtuale di The Sandbox stringono così una partnership con Square Enix per dare agli esploratori del proprio Metaverso l'opportunità di visitare una regione a tema Dungeon Siege, all'interno della quale sarà possibile vivere esperienze GDR e conoscere i segreti per costruire le proprie avventure ruolistiche basate sull'IP.

In ragione di questa alleanza sinergica con Square Enix, i giocatori di The Sandbox potranno sfruttare gli strumenti di VoxEdit e Game Maker per plasmare liberamente i propri personaggi e oggetti in voxel art per poi proporli all'interno del Metaverso come NFT o personalizzazioni fruibili liberamente.

Nel festeggiare questa partnership, il Director of Business Development di Square Enix Hideaki Uehara spiega che "Dungeon Siege si è sempre proposto l'intento di ispirare un senso d'avventura nei giocatori, per questo l'ingresso nel Metaverso di The Sandbox apre inedite ed entusiasmanti possibilità per chi desidera plasmare le proprie avventure".

A chi ci segue, ricordiamo che nei giorni scorsi anche Marco Verratti ha acquistato un'isola in The Sandbox, contribuendo così a dare ulteriore visibilità a questo Metaverso che non smette di crescere.