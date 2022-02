The Sandbox: un trailer anticipa l'arrivo del Gucci Vault nel Metaverso NFT

L'accordo tra The Sandbox e Warner Music per portare nuovi contenuti all'interno del sempre più popolare Metaverso a base di NFT non è l'unica novità di questi giorni. Con un trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale, infatti, il team di sviluppo ha svelato una collaborazione con Gucci.

Il trailer in questione non è molto esplicativo e non svela nel dettaglio in cosa consisterà la collaborazione tra le due parti. Nel filmato possiamo vedere che presto il mondo di The Sandbox accoglierà un Vault dedicato a Gucci, probabilmente visitabile da parte dei giocatori per osservare i prodotti del brand oppure per visualizzare contenuti di altro genere come spot televisivi. Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori di The Sandbox, ad occuparsi della supervisione dello spazio dedicato al marchio nel Metaverso sarà proprio Alessandro Michele, che ricopre il ruolo di Creative Director di Gucci. Ad accompagnare il lancio del Vault Gucci nel Metaverso troviamo anche la nascita di un profilo Instagram intitolato Gucci Vault.

Prima di lasciarvi al breve teaser che svela la collaborazione tra il 'gioco' e il brand legato alla moda, vi ricordiamo che proprio ieri Ubisoft ha annunciato l'arrivo dei Rabbids nel Metaverso di The Sandbox.