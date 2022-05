The Sandbox per l'Ucraina: tante iniziative del Metaverso per supportare i civili

Considerata una delle realtà più influenti del 2022 per il TIME, il Metaverso di The Sandbox fa il punto sulle iniziative volte a supportare la popolazione dell'Ucraina.

Senza mezzi termini, l'azienda afferma la volontà di schierarsi dalla parte delle vittime dell'invasione russa e del conflitto che ne è inevitabilmente seguito. Tra le azioni intraprese dalla dirigenza di The Sandbox, troviamo innanzitutto il supporto offerto alle attività dell'UNICEF. L'agenzia sotto egida ONU ha infatti ricevuto una donazione di 100.000 SAND, la criptovaluta proprietaria del metaverso, equivalenti a circa 300.000 euro. Tali risorse hanno contribuito a finanziare azioni essenziali nell'Ucraina in guerra, tra le quali la fornitura di acqua potabile, la consegna di forniture mediche, la distribuzione di kit per la purificazione dell'acqua, materiale scolastico, mascherine, abbigliamento invernale, l'accoglienza di minori non accompagnati e la messa in opera di un sistema educativo online e in presenza per tutti i rifugiati.

In aggiunta, il Progetto Wave with Ukraine di The Sandbox ha messo in vendita sul portale web MAUER 10.000 NFT raffiguranti la bandiera ucraina. Questi ultimi sono stati venduti al prezzo di 100 dollari l'uno, con tutti i ricavi devoluti ad enti di beneficenza controllati dai dipendenti ucraini di MAUER. La cifra racimolata, sarà raddoppiata grazie ad una donazione di pari valore offerta da The Sandbox.



Sempre nel campo NFT, un Non Fungible Token chiamato Union for Peace e creato dall’artista francese Okiti’x utilizzando il software VoxEdit è stato messo all’asta su OpenSea. I proventi saranno donati ad UNICEF. Infine, dal 27 aprile è disponibile sul marketplace di The Sandbox una raccolta di NFT intitolata "Ucraina 24.02.2022". L’opera è stata creata dall'artista voxel ucraino, Ilya, ed è definita come "una rappresentazione di pace, indipendenza ma anche resistenza civile". Disponibile in 200 copie, vendute a 15 SAND ciascuna, genererà ricavi che saranno devoluti ad enti di beneficenza che sostengono le vittime della guerra.



La crisi Ucraina intanto resta drammatica, con la Federazione Russa che rifiuta di cessare le operazioni militari. Con una continua escalation di provocazioni, è stato ora annunciato che presto gli astronauti russi lasceranno la Stazione Spaziale Internazionale.