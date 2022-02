The Sandbox X Brinc: 50 milioni di dollari per la crescita di Blockchain e Metaversi

Mentre persino Marco Verratti acquista un'isola su The Sandbox, nasce un'interessante iniziativa volta a rendere più popolare il gaming su blockchain e i Metaversi.

Grazie ad un'alleanza con Brinc, acceleratore globale con sede a Hong Kong, The Sandbox ha deciso di investire la notevole cifra di 50 milioni di dollari per dare il via al programma "Sandbox Metaverse Accelerator Program". Obiettivo di quest'ultimo è quello di concorrere alla formazione e alla crescita di 100 startup "per innovare il metaverso aperto, basato su valori condivisi e attraverso una governance aperta, trasparente e decentralizzata". Secondo il team di The Sandbox e Brinc, tale investimento dovrebbe contribuire a "sostituirà l’attuale paradigma delle piattaforme chiuse, creando un futuro digitale più sostenibile".

Le prime selezioni del programma si svolgeranno nel corso del secondo trimestre del 2022. In questa fase, che avrà una durata di circa tre anni, saranno supportate tra le 30 e le 40 startup impegnate in progetti promettenti che includano l'utilizzo delle tecnologie blockchain. Tra le iniziative promosse nell'ambito dell'acceleratore, non mancano nemmeno interventi volti a favorire l'incontro con potenziali clienti o la realizzazione di nuove partnership con gli oltre 18.000 soggetti parte della rete di The Sandbox, Animoca Brands e Brinc.



Le startup selezionate per entrare nel programma riceveranno un investimento iniziale per un massimo di 250.000 dollari ciascuna. Ulteriori sovvenzioni da parte di The Sandbox forniranno fino a 150.000 dollari in controvalore di token SAND, la criptovaluta associata al metaverso, oltre a sovvenzioni di LAND, la terra digitale del metaverso. Tutte le startup blockchain "pionieristiche nei settori dell’arte, del collezionismo, della cultura, dell’intrattenimento, dei giochi, dei media, dei contenuti e dello streaming" sono incoraggiate da Brinc e The Sandbox a inviare una richiesta di adesione.