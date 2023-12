The Secret of Monkey Island : i fan creano la versione per C64, ma non è perfetta

Avete sempre desiderato giocare The Secret of Monkey Island su Commodore 64? Sappiate allora che da oggi il vostro sogno è realtà. Un gruppo di appassionati ha infatti realizzato una versione del gioco per la vecchia console, sebbene non manchino alcune problematiche.

Qualcuno ha deciso infatti di cimentarsi nella realizzazione di una conversione del gioco per C64, la quale può essere avviata ma non permette di giocare senza problemi piuttosto rilevanti. Stando a quanto dichiarato dagli stessi autori di The Secret of Monkey Island per Commodore 64, è altamente improbabile che i giocatori possano giungere all'epilogo della storia in questa versione.

I problemi sono da ricercare nell'assenza di alcune funzionalità come la camminata del protagonista o la possibilità di interagire con alcuni oggetti. Altri tipi di interazione richiedono l'utilizzo di menu testuali aggiuntivi abbastanza scomodi. Insomma, si tratta di una versione molto grezza che è stata realizzata principalmente per mostrare agli appassionati come potrebbe essere il celebre gioco su Commodore 64.

In attesa di scoprire se qualcuno provvederà a sistemare le problematiche e a renderlo perfettamente giocabile, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Return to Monkey island.