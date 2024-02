The Secret of Monkey Island: la storica serie al centro del nuovo documentario di NoClip

Il nuovo video documentario di NoClip ci accompagna nel ripercorrere la serie di The Secret of Monkey Island, una delle più importanti ed apprezzate nella storia videoludica. Partendo dalle origini, e quindi dall'approdo di Guybrush Threepwood A Melee Island, l'indagine si spinge fino al più recente esponente della serie, Return to Monkey Island.

Il documentario di NoClip include numerosi interventi di chi ha partecipato attivamente alla realizzazione dei vari capitoli della serie di Monkey Island. Abbiamo quindi i contributi di Dominic Armato, che nel corso dell'evoluzione della serie ha prestato la sua voce al protagonista Guybrush Threepwood, Rex Crowle, che si è occupato della tanto discussa direzione artistica di Return to Monkey Island, e immancabilmente Ron Gilbert, l'autore principale che ha dato i natali alla serie punta e clicca.

Insomma, se siete fan di lunga data di Guybrush Threepwood e delle sue innumerevoli peripezie, questo può essere un buon modo per fare un tuffo nel passato e, soprattutto, per conoscere chicche di cui non eravate ancora a conoscenza.

Se siete interessati a recuperare il più recente capitolo della serie, potete trovare Return to Monkey Island su svariate piattaforme, tra cui PC, console PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Return to Monkey Island.