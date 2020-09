The Seed of Life: l'action adventure italo-spagnolo si presenta nel trailer d'annuncio

Sul mercato videludico si presenta un nuovo Action-Adventure, frutto di una collaborazione italo-spagnola tra il team di sviluppo MadLight Studio e il publisher Leonardo Interactive.

The Seed of Life si mostra per la prima volta in azione in un trailer d'annuncio, disponibile in apertura a questa news. Il titolo cala i giocatori in un mondo dalle tinte oscure eppure sgargianti, depredato della propria energia vitale in seguito alle razzie operate da misteriose creature aliene. Nei panni di Cora, la nostra missione sarà quella di offrire nuova speranza al pianeta, recuperando un dispositivo che cela in sé la possibilità di liberare nuova linfa vitale.

Il team di sviluppo promette un'emozionante avventura story-driven, pronta a dipanarsi in un mondo dalla struttura semi open-world. Tra puzzle e dinamiche sfide, The Seed of Life propone alla community videoludica un viaggio attraverso un mondo ostile. L'action adventure è al momento privo di una data di uscita, ma resta atteso su PC nel corso del 2021: al momento, è già disponibile una pagina Steam dedicata. Gli autori hanno confermato anche una versione console del titolo, ma non sono al momento noti ulteriori dettagli.



Produzione italo-spagnola, The Seed of Life rappresenta l'opera di debutto degli sviluppatori di stanza presso MadLight Studio, team con sede a Barcellona.