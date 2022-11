The Settlers arriva anche su PlayStation e Xbox? Ubisoft promette importanti novità

A diversi mesi dall'annuncio del rinvio indefinito di The Settlers, gli studi Blue Byte si dicono ormai pronti a (ri)presentare al grande pubblico il prossimo capitolo della saga strategica. Mentre Ubisoft fissa la data del nuovo evento, in rete emergono dei leak relativi allo sviluppo di una versione console.

Ma andiamo con ordine e partiamo dalla prima, importante novità rappresentata dal cambio di titolo: il prossimo episodio dell'RTS di Ubisoft si chiamerà ufficialmente The Settlers New Allies. I curatori dei profili social di Ubisoft motivano questa scelta spiegando come "lungo la strada, i Coloni si sono fatti dei 'Nuovi Alleati'! Il team di sviluppo del nuovo capitolo di The Settlers ha lavorato sodo per migliorare l'esperienza di gioco e così ha deciso di cambiarne il nome per farlo aderire a ciò che è diventato questo progetto".

Il publisher transalpino ci invita inoltre a "sintonizzarci il 28 novembre per avere maggiori informazioni sui cambiamenti apportati". L'evento di The Settlers New Allies si terrà ufficialmente nella giornata di lunedì 28 novembre; nel momento in cui scriviamo, non è chiaro se l'approfondimento promessoci da Blue Byte e Ubisoft sarà accompagnato o meno da uno streaming o, comunque, dalla diffusione di un nuovo video gameplay.

Un primo indizio sui contenuti di questo evento ci viene offerto dal leak di Aggiornamenti Lumia, in base al quale The Settlers New Allies dovrebbe essere destinato ad approdare anche su console: i gestori del noto profilo Twitter, a onor del vero, citano solo la versione Xbox, ma conoscendo Ubisoft è altamente improbabile che nella rosa di piattaforme del nuovo capitolo di The Settlers non vengano inseriti anche i sistemi PlayStation.

Ne sapremo certamente di più domani, 28 novembre, nel corso dello speciale promessoci da Ubisoft per aggiornarci sullo sviluppo di The Settlers New Allies.