The Settlers esce a marzo! Le novità di gameplay nel video che svela la Beta

Il ritorno a gennaio 2022 di The Settlers preannunciato da Blue Byte alla fine dello scorso anno si concretizza con il nuovo video ingame che fissa la data di lancio dello strategico Ubisoft e svela l'arrivo di un'importante fase di beta testing.

L'ultima iterazione dell'iconico RTS di Ubisoft sarà foriera di novità, specie per quanto riguarda la rosa di attività da svolgere per aiutare i propri coloni digitali a insediarsi in una terra a loro sconosciuta, raccogliere risorse per far prosperare la comunità, reclutare altri civili e dedicarsi alla formazione delle unità militari.

Un primo assaggio delle sorprese ludiche previste dagli sviluppatori di Dusseldorf lo avremo il 20 gennaio insieme a coloro che, registrandosi sul sito ufficiale di The Settlers, verrà selezionato per partecipare alla Beta. Nella sua versione finale, The Settlers potrà essere fruito nelle tre modalità Campagna Singleplayer, Onslaught e Schermaglia (in solitaria contro l'IA, in cooperativa contro l'IA o in PvP per un massimo di otto giocatori).

La commercializzazione del titolo è prevista per il 17 marzo 2022 rigorosamente in esclusiva su PC. Se volete saperne di più sui contenuti di questo ambizioso strategico spinto dallo Snowdrop Engine (il motore grafico inaugurato con The Division), vi invitiamo a leggere il nostro speciale sulla Beta di The Settlers.