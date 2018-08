The Settlers History Collection annunciato per festeggiare i 25 anni della serie

Per celebrare il 25° anniversario della serie, Ubisoft ha annunciato che The Settlers History Collection, che include la History Edition di tutti i sette precedenti capitoli del videogioco, uscirà in esclusiva su UPlay il 15 novembre 2018. Il primo capitolo, The Settlers I History Edition, è scaricabile già da ora su Uplay.

Sviluppato da Ubisoft Blue Byte, The Settlers è un gioco di strategia e costruzione che permette ai giocatori di colonizzare, esplorare e conquistare nuove isole in un mondo fantasy medievale. Costretti a lasciare le proprie terre a causa di un cataclisma dalle origini misteriose, i Coloni salpano verso l'ignoto nella speranza di trovare una nuova casa. Non solo affronteranno innumerevoli nuove sfide, ma entreranno a far parte di un antico mistero che cambierà per sempre le loro vite.

The Settlers è un reboot del brand di strategia e costruzione, e combina le familiari meccaniche di gioco della serie con nuove funzionalità e tecnologia all'avanguardia. The Settlers modernizzerà i migliori elementi di gameplay dei titoli precedenti, integrandoli con feature inedite come un nuovo sistema per il cibo, lavori con addetti multipli e condizioni di vittoria alternative. Basato sul motore Snowdrop di Ubisoft, The Settlers offrirà una grafica mozzafiato e restituirà il senso di wuselig, di vita brulicante e frenetica, proprio del DNA del brand. I giocatori possono immergersi nel colorato mondo aperto di The Settlers, scoprendo gli innumerevoli dettagli della vita frenetica delle diverse tribù che lo compongono.

"Sono assolutamente elettrizzato per il nuovo The Settlers, e soprattutto per il ritorno di Volker Wertich, l'inventore del brand, come Direttore Creativo", dice Benedikt Grindel, Managing Director del network dello studio Ubisoft Blue Byte. "L'attenzione per il dettaglio nel mondo di gioco è incredibile, e il nostro team è riuscito a portare il senso di wuselig a nuovi vertici." Per commemorare il 25° anniversario della serie, The Settlers History Collection verrà pubblicato in esclusiva su Uplay PC attraverso l'Ubisoft Store il 15 novembre 2018. The Settlers History Collection includerà le versioni gold di tutti i sette precedenti giochi della serie Settlers con tutte le espansioni, migliorati e ottimizzati per i moderni PC e per Windows 10. Tutte le History Edition saranno inoltre disponibili per l'acquisto separatamente.