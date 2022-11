The Settlers New Allies arriva a febbraio su PC: confermate le versioni console

Le anticipazioni legate all'arrivo di The Settlers New Allies su console trovano conferma nel video diario pubblicato da Ubisoft per annunciare la data di lancio della versione PC e svelare, appunto, le edizioni PlayStation, Xbox e Nintendo Switch dello strategico in sviluppo presso gli studi Blue Byte.

Il video di approfondimento confezionato dalla sussidiaria di Ubisoft s'accompagna a una scheda esplicativa che descrive le modalità principali che saranno accessibili a tutti i Coloni che acquisteranno al lancio The Settlers New Allies.

Il cuore pulsante dell'esperienza di gioco sarà ovviamente rappresentato dalla Campagna principale che racconterà la storia degli Elari, un popolo costretto a fuggire dalla propria patria e stabilirsi in un territorio sconosciuto. Nel corso della campagna ci saranno diverse sfide da affrontare, dalle razzie dei banditi alle missioni che porteranno i Settlers a scoprire la nuova cultura delle terre appena colonizzate.

Sin dal lancio saranno disponibili anche le modalità Hardcore (con modificatori per rendere più impegnative le sfide da affrontare in singleplayer) e Schermaglia, con gli utenti chiamati a fronteggiarsi in battaglie contro l'IA o contro un massimo di otto giocatori su un totale di 12 mappe.

Il lancio di The Settlers New Allies è previsto per il 17 febbraio 2023 su PC e successivamente su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e Amazon Luna. Maggiori dettagli sulle modalità di lancio, sulla componente grafica e sul gameplay saranno condivisi da Blue Byte nel corso di uno streaming che avrà luogo a partire dalle ore 17:00 italiane di giovedì 1 dicembre.