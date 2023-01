The Settlers New Allies gira sul mio PC? Ubisoft svela le specifiche dello strategico

Dopo aver fissato la data di lancio The Settlers New Allies su PC ed essersi premurati di confermare le versioni console, i ragazzi degli studi Blue Byte pubblicano le Specifiche Minime e Raccomandate della versione PC di questo ambizioso strategico.

Conclusi i festeggiamenti per il nuovo anno, la sussidiaria tedesca di Ubisoft ritorna quindi al lavoro pubblicando le specifiche ufficiali del nuovo capitolo di The Settlers. Scorrendo il doppio elenco dei Requisiti Minimi e Raccomandati, è davvero impossibile non notare il passaggio in cui il team Blue Byte esorta i futuri coloni di New Allies fare spazio sul proprio hard disk: a prescindere dalla propria configurazione hardware, infatti, il nuovo capitolo di The Settlers occuperà qualcosa come 150GB!

Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit)

CPU: Intel Core i3-6100 / AMD Ryzen 3 1200

GPU: NVIDIA GeForce GTX 950 / AMD Radeon 550

Memoria RAM: 8GB

Spazio su Disco: 150GB

Requisiti Consigliati

Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit)

CPU: Intel Core i7-6700 /AMD Ryzen 5 1600

GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD RX 470

Memoria RAM: 8GB

Spazio su Disco: 150GB

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che The Settlers New Allies sarà disponibile dal 17 febbraio su PC, con le versioni PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e Amazon Luna attese al lancio in un secondo momento. Nel caso ve la foste persa, qui trovate il resoconto della nostra prova con la Beta di The Settlers New Allies.