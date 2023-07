The Settlers New Allies, strategico di Ubisoft arriva a sorpresa su console

Con grande sorpresa, l'account ufficiale Twitter del gioco ha annunciato che The Settlers: New Allies arriva quest'oggi su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e Amazon Luna!

Il gioco era previsto arrivare inizialmente a Marzo, ma il team di sviluppo aveva comunicato un rinvio di The Settlers New Allies a data da definirsi per assicurarsi che la qualità finale del prodotto fosse in linea con le aspettative dei giocatori, così da fornire loro la migliore esperienza di gioco possibile.

The Settlers: New Allies è un gioco strategico in tempo reale che si ispira un po' ad Age of Empires, nonostante i suoi ritmi siano più compassati, e ha una particolare attenzione al versante economico, per quanto non manchino combattimenti e azione.

Il gioco consente di giocare in modalità Campagna come membri della tribù Elari e ci immerge in una guerra civili la cui conseguenza è un inevitabile esodo verso nuove terre, in cerca di nuove fazioni e nuovi alleati.

In alternativa, possiamo giocare in modalità Schermaglia, che include tredici mappe diverse in cui potremo inscenare numerose battaglie contro l'IA o contro altri giocatori. In modalità Casuale, invece, potremo giocatore in solitaria o con un amico.

Infine, c'è un'ulteriore modalità, che prende il nome di Implacabile, e si rivolge a tutti coloro che ricercano un elevato livello di sfida e che quindi vogliano mettere alla prova i propri limiti contro altri giocatori esperti o contro un IA particolarmente avanzata.

Vi ricordiamo che The Settlers: New Allies è già uscito su PC e che potete recuperare in questo articolo tutti i requisiti richiesti per The Settlers New Allies.