The Settlers non vuole saperne di uscire: Ubisoft rinvia di nuovo l'uscita e spiega perché

Con un eloquente messaggio condiviso sui social, i rappresentanti di Ubisoft annunciano il rinvio di The Settlers a data da destinarsi e spiegano perché si è giunti a questo posticipo, l'ennesimo di una lunga serie di slittamenti che stanno interessando l'ultimo atto di questa iconica serie strategica.

Nel messaggio che Ubisoft fa rimbalzare sui social per aggiornare gli appassionati sull'attuale stato di sviluppo di The Settlers, il colosso videoludico francese precisa che "mentre esaminavamo i feedback ricevuti dai partecipanti alla Closed Beta, è parso subito chiaro che la qualità del gioco non rispecchiava la visione del nostro team. In conseguenza di queste riflessioni, abbiamo deciso di posticipare l'uscita a data da destinarsi".

Ubisoft sottolinea inoltre come il tempo supplementare guadagnato con il rinvio di The Settlers verrà sfruttato per migliorare ogni aspetto dell'opera e apportare tutti i correttivi segnalati dai chi ha partecipanto alla recente fase di Beta testing a porte chiuse. L'azienda transalpina, pertanto, non ritiene di dover affrettare lo sviluppo, come suggerisce la nota finale del messaggio in cui si precisa che "a tempo debito forniremo tutti gli aggiornamenti sui progressi del team e le indicazioni sulle prossime tappe del percorso di sviluppo intrapreso con The Settlers".

Nella nostra recente analisi della Beta di The Settlers, d'altronde, il buon Daniele D'Orefice ha ravvisato numerose criticità e falle nella struttura ludica, narrativa e prettamente visiva del nuovo gestionale di Ubisoft.