The Settlers rimandato ancora una volta, stavolta a data da destinarsi

Lo sviluppo di The Settlers, a quanto pare, si sta rivelando più complicato del previsto. Annunciato durante la Gamescom del 2018 con un'uscita prevista nell'autunno del 2019, la scorsa estate il gioco di strategia urbana di Ubisoft Blue Byte ha subito un primo posticipo che ha fatto mutare la finestra di lancio ad un generico 2020.

Quest'oggi scopriamo che The Settlers è stato rimandato nuovamente, stavolta a data da destinarsi. I motivi sono stati largamente spiegati dal team di sviluppo in un post affidato al blog ufficiale: "Siamo incredibilmente grati per il vostro feedback e, negli ultimi mesi, eseguendo test di gioco e studi diaristici, una cosa ci è apparsa chiara: mentre siamo sulla strada giusta per creare un ottimo gioco, vogliamo davvero creare un’esperienza di gioco eccezionale. Poiché la qualità è la nostra massima priorità, vogliamo prenderci il tempo necessario per perfezionare il gioco. Pertanto, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di posticipare l’uscita del gioco a data da destinarsi".

Gli sviluppatori impiegheranno il tempo aggiuntivo per valutare attentamente il feedback dei giocatori al fine di fornire "il migliore The Settlers possibile". Allo stesso tempo, tuttavia, non sono in grado di fornire una nuova data di pubblicazione. L'intervento di conclude con una promessa: "Vi assicuriamo che vi terremo aggiornati tramite The Settlers Alliance e i nostri altri canali non appena potremo fornire ulteriori informazioni".

The Settlers, ricordiamo, è atteso su PC. In qualità di ottavo capitolo della serie, proporrà le meccaniche che l'hanno resa celebre, una grafica alimentata dallo Snowdrop Engine e nuove funzionalità sviluppate dal creatore originale Volker Wertich, come il sistema alimentare e il meta-gioco motivazionale.