The Settlers sta per tornare! Importanti novità in arrivo a gennaio da Ubisoft

Il lungo digiuno mediatico di Blue Byte sul progetto di The Settlers viene finalmente spezzato dai curatori dei social di Ubisoft con l'annuncio dell'arrivo di importanti novità sull'attesissimo ritorno dell'iconica serie di strategia urbana.

Nel post condiviso su Twitter, il colosso videoludico transalpino si rivolge agli appassionati della serie per spiegare che "The Settlers sta tornando! Sintonizzatevi su queste pagine a gennaio 2022 per ricevere ulteriori notizie e registratevi (sul sito ufficiale di The Settlers, ndr) per avere la possibilità di giocare!".

A voler dar retta a quanto preannunciato da Ubisoft e Blue Byte, la prossima tornata di informazioni su The Settlers dovrebbe essere accompagnata dall'apertura di una fase di beta testing che coinvolgerà i fan che si iscriveranno al sito, manifestando la propria intenzione a provare in anteprima il titolo su Ubisoft Connect ed Epic Games Store.

Originariamente previsto al lancio nell'autunno del 2019, a luglio 2020 The Settlers venne rinviato a data da destinarsi, per poi piombare nel girone dantesco dei vaporware a causa del lungo silenzio in cui si è trincerato fino ad oggi il team di Blue Byte. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti della sussidiaria tedesca di Ubisoft, vi lasciamo all'immagine inedita di The Settlers condivisa da Blue Byte per annunciare l'arrivo di importanti novità a gennaio 2022 sul ritorno di questa storica serie strategica intrisa di elementi gestionali e sim-life.