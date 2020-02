The Seven Deadly Sins Grand Cross: il gioco mobile arriva a marzo su Android e iOS

Dopo essersi conquistato un gran seguito di pubblico in Giappone ed in Corea, The Seven Deadly Sins: Grand Cross è pronto a fare il proprio debutto anche in territorio europeo.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, i canali social dedicati al gioco per piattaforme mobile hanno annunciato l'imminente pubblicazione del gioco in tutto il mondo. La notizia è stata accompagnata da un breve trailer di presentazione della versione occidentale di The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Il gioco, sviluppato da Netmarbles, approderà su sistemi Android ed iOS il prossimo 3 marzo 2020.

Ispirato all'universo narrativo del manga The Seven Deadly Sins, creato dalle matite di Nakaba Suzuki,il titolo mobile è un RPG a turni che utilizza un combat system strategico. The Seven Deadly Sins: Grand Cross consente ai giocatori di cooperare con due amici per sconfiggere pericolosi demoni nella Modalità Scontro Finale. La produzione offre al contempo anche dei contenuti di stampo PvP.



Il gioco è ambientato all'interno del continente di Britannia e si propone di offrire una ricostruzione dettaglia dell'universo presente nella serie anime di The Seven Deadly Sins. Nell'ambito della narrazione saranno disponibili anche sequenza cutscene animate in 3D ed in alta risoluzione. Attualmente, è possibile preregistrarsi su App Store e Google Play.