The Seven Deadly Sins Knights of Britannia: annunciata la Collector's Edition

ha svelato i contenuti della Collector's Edition di, disponibile in Italia dall’8 febbraio 2018. Oltre al gioco, lainclude alcuni degli oggetti da collezione esclusivi.

Nello specifico, la Limited Edition comprende:

Il gioco The Seven Deadly Sins Knights of Britannia.

Un artwork ufficiale, realizzato in esclusiva dallo studio responsabile dell’anime

Una statuina di 12 cm di Meliodas della Banpresto

Il tutto racchiuso in una confezione cartonata di altissima qualità. In occasione dell’annuncio della Collector’s Edition, sono state svelate nuove informazioni sul gioco.



Modalità Avventura

Rivivi la storia dell’anime, con aggiornamenti gratuiti che saranno rilasciati man mano che la nuova stagione verrà trasmessa. Vaga per lo scenario con la mamma di Hawk seguendo le “voci” per scoprire dove si trovano gli altri Peccati, e completa le missioni secondarie per aumentare le “voci” e progredire nella storia principale. Esegui gli attacchi speciali dei personaggi, chiamati “Sin Action”.



Modalità Duello

Nel gioco, diverse modalità duello consentiranno ai giocatori di sfidarsi in una classica arena in diverse ambientazioni dell’anime. Combatti nelle modalità 1vs1 e 2vs2, personalizza il tuo personaggio con i cristalli magici, scopri tutti i 20 personaggi giocabili disponibili e partecipa alle impegnative sfide online.



The Seven Deadly Sins Knights of Britannia sarà disponibile in Italia dall'8 febbraio 2018 (dal 9 in digitale) in esclusiva per PlayStation 4 con una localizzazione EFIGS.