The Seven Deadly Sins Knights of Britannia: disponibile il trailer di pre-lancio

Nell'attesa che The Seven Deadly Sins Knights of Britannia faccia il suo debutto suil 9 febbraio,ha pubblicato il trailer di pre-lancio del gioco. Pubblicati anche una serie di nuovi screenshot.

Mancano ormai pochi giorni all'uscita di The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia, così Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi il trailer di pre-lancio focalizzato sui combattimenti versus presenti nel gioco.



Ricordiamo che The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia propone alcune celebri battaglie dell'anime e mostra anche alcuni scontri andati in onda nella stagione "The revival of the commandants" di Seven Deadly Sins. Il gioco sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a partire dal 9 febbraio: vi lasciamo con il trailer e con gli screenshot pubblicati a fondo pagina.