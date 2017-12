The Seven Deadly Sins Knights of Britannia: disponibili tanti nuovi trailer e screenshot

Nei giorni scorsiha pubblicato ben sei gameplay trailer e tante nuove immagini per, RPG ispirato al celebre manga/anime previsto esclusivamente per

I video e gli screenshot che trovate allegati a questa notizia mostrano il sistema di combattimento e alcuni dei membri del cast che i fan non faticheranno a riconoscere, come Melodias, Diane, Ban, King, Gowther, Merlin, Hawk, Arthur Pendragon, Twigo, Gilthunder, Jericho, Guila ed Elizabeth. Secondo quanto dichiarato, nel prodotto finale ci saranno ben 27 personaggi, anche se Elizabeth e Diane saranno accessibili solamente nelle quest della Modalità Avventura.

The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia sarà disponibile in Europa su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a partire dal 9 febbraio 2018, a due settimane di distanza dall'uscita in Giappone prevista per il 25 gennaio 2018. I giocatori potranno scegliere di acquistare anche la Wrath Collector’s Edition, contenente il gioco base, un artwork e una statuina di Melodias. Se ancora non ne avete abbastanza potete dare un'occhiata a quest'altra serie di screenshot e al filmato d'apertura.