The Seven Deadly Sins Knights of Britannia: nuove immagini per personaggi e combattimenti

Nella giornata di oggi il portale AllGamesDelta ha pubblicato una serie di immagini dedicate a, trasposizione videoludica del celebre manga/anime scritto e disegnato da Nakaba Suzuki.

Gli scatti ci permettono di osservare in anteprima i personaggi che incontreremo nel corso dell’avventura, non mancano inoltre alcuni screenshot tratti direttamente dalle fasi di combattimento che ci offrono una primo sguardo al gameplay che caratterizzerà la produzione. The Seven Deadly Sins Knights of Britannia sarà disponibile in Europa a partire dal prossimo 9 febbraio, in versione standard e Collector's Edition. Questa edizione speciale includerà il gioco, un artwork realizzato dagli autori dell'anime e una statua di Meliodas della Banpresto alta 12 centimetri.