ha pubblicato il filmato d'apertura della versione giapponese di, primo gioco basato sull'omonima serie manga in arrivo il 25 gennaio 2018 sul mercato asiatico.

The Seven Deadly Sins Knights of Britannia è un gioco d'azione con elementi RPG basato sul manga di Nabaka Suzuki, la trama riprende la storia raccontata nell'anime e permetterà dunque di giocare nei panni di personaggi come Meliodas, Elizabeth e Hawk.

Il lancio del gioco è già stato confermato anche per l'Occidente, The Seven Deadly Sins Knights of Britannia è previsto per i primi mesi del 2018 in Europa e Nord America, in esclusiva su PS4.