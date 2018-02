The Seven Deadly Sins Knights of Britannia: pubblicato il trailer di lancio

è da oggi disponibile in esclusiva per PlayStation 4 e, per l'occasione,ha pubblicato il trailer di lancio del gioco.

Il filmato, che potete trovare in apertura di notizia, ci permette di dare uno sguardo complessivo alle caratteristiche del gioco, i cui eventi narrati sono direttamente ispirati dal manga/anime ideato da Nakaba Suzuki. Il titolo si presenta come un action game in terza persona con più di 100 quest da portare a termine, alcune delle quali saranno basate su "Revival of The Commandments", nuova stagione della serie attualmente in onda sulle reti televisive giapponesi.

The Seven Deadly Sins Knights of Britannia è disponibile da oggi su PlayStation 4. In caso non l'aveste già fatto, vi invitiamo a consultare la nostra Recensione del gioco di Bandai Namco.