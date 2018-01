The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia si presenta nel trailer di lancio giapponese

è disponibile da oggi in Giappone, e per l'occasioneha pubblicato il trailer di lancio che potete ammirare in apertura di notizia.

Il filmato, lungo quasi un minuto e mezzo, presenta i personaggi che i fan del franchise hanno già imparato a conoscere nel manga e nell'anime, come Meliodas, Diane, Ban, King e tanti altri. Nel gioco finale saranno presenti ben 27 combattenti.

The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia è un action GDR che verrà pubblicato in Italia su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a partire il 9 febbraio 2018. I giocatori avranno anche l'opportunità di acquistare la Wrath Collector’s Edition, contenente il gioco base, un artwork realizzato dallo studio responsabile dell'anime e una statuina alta 12 cm di Melodias della Banpresto. Recentemente la divisione italiana di Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un interessante video gameplay.