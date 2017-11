The Seven Deadly Sins Knights of Britannia uscirà a febbraio in Europa

ha annunciato chesarà disponibile in Europa e Nord America dal 9 febbraio 2018 su PlayStation 4 e PS4 Pro, in formato retail e digitale.

Il gioco includerà sottotitoli in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo, il publisher ha inoltre annunciato che coloro che effettueranno il preordine riceveranno un set di costumi formali per Meliodas, Ban, King, Hawk, Diane, Escanor, Gowther e Merlin.

Per l'occasione, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer che trovate in apertura della notizia. The Seven Deadly Sins Knights of Britannia è un gioco d'azione basato sull'omonima serie manga/anime che ha riscosso un grande successo anche nel nostro paese, il titolo permetterà di rivivere le emozioni della saga firmata da Nabaka Suzuki.