The Seven Deadly Sins: nuovo spot con scene di gameplay

ha pubblicato un nuovo spot diche include anche alcune brevissime sequenze di gameplay del gioco basato sull'omonima serie anime, molto popolare anche in Europa.

The Seven Deadly Sins Knights of Britannia è un action RPG ambientato nell'universo dell'omonima serie animata, il gioco presenta tutti i 27 personaggi principali e propone un gameplay a metà strada tra action game in terza persona e RPG.

Il nuovo gioco di Bandai Namco uscirà in Giappone il 25 gennaio e arriverà in Europa il prossimo 9 febbraio in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, in edizione Standard e in una ricca Collector's Edition che include un artwork ufficiale realizzato in esclusiva dallo studio responsabile dell'anime e una statuina di 12 cm di Meliodas della Banpresto.