The Seven Deadly Sins Origin annunciato, è un Action RPG open world: ecco il trailer!

Grande successo editoriale del mondo manga, la serie di Nakaba Suzuki è pronta a trasformarsi in una nuova produzione videoludica. Dopo il lancio di The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia e il successivo The Seven Deadly Sins: Grand Cross per mobile, è ora tempo il momento di The Seven Deadly Sins: Origin.

Annunciato da Netmarble, il titolo proporrà una storia completamente inedita, da vivere nei panni di molteplici protagonisti. Tra questi ultimi troveranno ovviamente spazio i Sette Peccati Capitali, da King a Ban, passando per Merlino e il protagonista Meliodas. Presenti all'appello anche i Cavalieri Sacri, Elizabeth e l'immancabile Hawk. Per il momento, tuttavia, non è stato diffuso alcun dettaglio su quella che sarà la sinossi di The Seven Deadly Sins: Origin.



Il team di sviluppo ha però confermato molte altre informazioni interessanti, incluso il fatto che l'Action RPG proporrà una struttura completamente open world, nella quale troverà spazio un'ampia libertà di esplorazione. Un aspetto dimostrato dal trailer di annuncio di The Seven Deadly Sins: Origin, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



Nessun dettaglio per quanto riguarda la finestra di lancio, mentre la pubblicazione dell'avventura è attesa su PC, dispositivi mobile e console. Per quanto riguarda queste ultime, Netmarble non ha ancora specificato gli hardware coinvolti nell'esordio dell'Action RPG.