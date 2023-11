The Seven Deadly Sins Origin: nel nuovo trailer, un mondo conteso fra mostri ed eroi

Dal G-Star 2023 giunge un nuovo trailer di The Seven Deadly Sins Origin, l'action rpg open world tratto dall'omonima serie manga. Annunciato a gennaio 2022, è attualmente in sviluppo per console, PC, iOS e Android.

Ambientato nel periodo compreso tra The Seven Deadly Sins e Four Knights of the Apocalypse, Tristan, il figlio dei personaggi principali del titolo originale Meliodas ed Elizabeth, esplora vari luoghi con i suoi amici nella sua missione per salvare il continente di Britannia, dove il tempo e lo spazio sono distorti a causa della scomparsa di un "Frammento di Stella".

La grafica è sviluppata con Unreal Engine e lo stile artistico del gioco rispecchia da vicino quello dell'anime da cui trae origine il gioco.

Al comando di una squadra con quattro eroi diversi, potremo cambiare personaggio a seconda della situazione e sviluppare il nostro stile di combattimento combinando diversi eroi e armi. Poiché le abilità e le mosse letali cambiano a seconda del tipo di arma, potremo sperimentare molte strategie diverse.

Non mancheranno avventura e collezionismo all'interno della struttura open world del gioco. Potremo esplorare liberamente la mappa e perlustrare caverne, scoprire luoghi segreti o sconfiggere mostri. Poiché ogni personaggio ha abilità di esplorazione diverse, potremo completare rapidamente le missioni se selezioneremo l'eroe adatto alla situazione.

Per ulteriori approfondimenti sul gioco, vi rimandiamo alla nostra video-anteprima di The Seven Deadly Sins: Origin.