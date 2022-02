The Seven Deadly Sins: la serie manga si fa open world con Origin

The Seven Deadly Sins Origin è un Action RPG Open World in sviluppo presso Netmarble e atteso al lancio nei prossimi mesi su PC, console e piattaforme mobile: un progetto da tenere assolutamente d'occhio!

La nuova creatura ruolistica ideata dalla software house sudcoreana ci immerge nelle atmosfere del manga di Nagaka Suzuki per inscenare un'avventura originale con protagonisti gli eroi del regno immaginario di Britannia.

Il materiale multimediale condiviso da Netmarble rispecchia il peculiare stile artistico di un'opera che, pur con tutti i distinguo del caso, trarrà ispirazione dalle opere dello Studio Ghibli e dalle fiabesche atmosfere di kolossal del genere come Zelda BOTW e Genshin Impact.

Il progetto assumerà i contorni di un action GDR strutturato sul modello degli "open world asiatici", con macro aree piene di mostri da sconfiggere, villaggi-Hub ricchi di botteghe e maestri d'armi, pericolosi dungeon e un ampio substrato narrativo che legherà le attività free roaming alle sfide offerteci dai PNG. Il tutto, tenuto insieme da una trama originale che scandirà il ritmo delle battaglie raccontando le gesta di Meliodas, Hawk e compagni.

In attesa di conoscere la finestra di lancio di questo titolo destinato ad approdare su PC, sistemi mobile e console PlayStation, Xbox e Switch nei prossimi mesi, vi lasciamo in compagnia della nostra anteprima di The Seven Deadly Sins Origin a firma di Cristina Bona.