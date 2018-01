The Seven Deadly Sins torna a mostrarsi con un nuovo gameplay trailer

ha pubblicato un gameplay trailer inedito di, permettendoci di scoprire qualche dettaglio in più sul nuovo Action RPG basato sull'omonima serie anime.

Dopo lo spot televisivo giapponese pubblicato nella giornata di oggi, finalmente possiamo vedere qualche sequenza di gameplay più estesa tratta da The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia, nuovo Action RPG di Bandai Namco basato sulla popolare anime che vedrà la presenza di tutti e 27 i personaggi principali di The Seven Deadly Sins.

Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto in Italia l'8 febbraio 2018 (il 9 anche in digitale) in esclusiva per PlayStation 4, vi lasciamo con il nuovo gameplay trailer proposto in cima alla notizia.