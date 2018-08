The Shadow War: l'ultimo DLC di Call of Duty WWII presentato con un trailer

A poco meno di due mesi dal lancio di Call of Duty Black Ops 4, Activision ha quest'oggi pubblicato il primo trailer dedicato a The Shadow War, l'ultimo DLC di Call of Duty WWII, lo sparatutto ambientato nel secondo conflitto mondiale.

Come già accaduto con i precedenti DLC Pack del gioco, anche The Shadow War aggiungerà all'interno del titolo tre mappe standard per il comparto multiplayer, una per la modalità War, ed un'ultima per la modalità Zombie.

Airship è una mappa costruita su una scogliera su cui si trova parcheggiato uno zeppelin (esplorabile); Excavation porterà i giocatori ad affrontarsi sottoterra, all'interno di una miniera; Chancellery è invece costituita da un grande edificio governativo. Operation: Arcane, la mappa per la modalità War, è ambientata in Austria e permetterà ai giocatori di raccogliere e utilizzare armi prototipo; The Frozen Throne, mappa per la modalità Zombie, presenta invece angusti tunnel e diversi segreti.

I possessori del Season Pass del gioco ricevranno inoltre in bonus il Party Up Map Access, grazie al quale potranno invitare i propri amici a giocare nelle mappe del nuovo DLC del gioco, anche nel caso questi non siano in possesso dell'add-on.

The Shadow War, quarto ed ultimo DLC di Call of Duty WWII, sarà pubblicato in esclusiva temporale su PlayStation 4 il 28 agosto. Rimaniamo in attesa di conoscere la data di lancio sulle altre piattaforme.