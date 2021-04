The Silver Case 2425: l'opera di Suda51 in azione su Switch con un trailer

Si avvicina l'uscita su Switch di The Silver Case 2425, riedizione dei due atti che compongono la visual novel di Suda51, The Silver Case, la cui prima parte uscì originariamente sulla prima PlayStation nel 1999 in Giappone. Un nuovo trailer ci permette adesso di vedere in azione la versione sulla console ibrida Nintendo.

Su Switch verranno riproposti in forma integrale tutti i contenuti sia del titolo originale che della seconda parte The 25th Ward: The Silver Case, entrambi riadattati per funzionare al meglio sul sistema della casa di Kyoto. I giocatori vivranno così un thriller poliziesco dallo stile unico e dall'alto tasso di intrighi e misteri coinvolgenti. L'esplorazione e la risoluzione di vari rompicapi saranno alla base della storia, con il filmato diffuso dagli autori che ci dà un assaggio di come funzionano su Switch. Il primo capitolo è incentrato sulla caccia a un serial killer autore di efferati omicidi, mentre The 25th Ward è ambientato 5 anni dopo i fatti del predecessore e segue il caso dell'omicidio di una donna residente a Bayside Tower Land.

The Silver Case arriverà su Switch il 9 luglio 2021, mentre le riedizioni sono già disponibili da alcuni anni su PlayStation 4 e su PC. Sfortunatamente The Silver Case 2425 per Switch arriverà da noi soltanto con i testi in lingua inglese, stando a quanto rivelato dal distributore Nis America.