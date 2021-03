The Silver Case 2425: la visual novel di SUDA51 arriverà su Nintendo Switch

NIS America e Grasshopper Manufacture annunciano in video The Silver Case 2425, la riedizione per Nintendo Switch della visual novel in due atti The Silver Case.

In questa nuova veste, i due thriller polizieschi firmati da SUDA51 comprenderanno tutti i contenuti delle versioni originarie, opportunamente ricostruiti per adattarsi allo schema di comandi e alle funzionalità della console ibrida della casa di Kyoto.

A chi si avvicina solo adesso a questa serie, ricordiamo che il primo capitolo, The Silver Case, pone gli utenti al centro di una vera e propria caccia all'uomo per fermare l'escalation di violenza ed efferati omicidi che sembra ricondursi alle attività di Kamui Uehara, il killer del Caso Argentato.

The 25th Ward: The Silver Case, invece, si svolge cinque anni dopo gli eventi di The Silver Case per raccontare le indagini svolte dal 25° reparto per venire a capo dell'enigma rappresentato dall'omicidio di una donna nel complesso di appartamenti di Bayside Tower Land. Ad accompagnare le due esperienze thrilling ci saranno le musiche realizzate dal compositore Masafumi Takada (killer7, Danganronpa, No More Heroes).

Il lancio di The Silver Case 2425 è previsto per il 9 luglio 2021 in esclusiva su Nintendo Switch. Stando a quanto specificato da NIS America, il titolo sarà proposto solo con testi in inglese. In calce e in cima alla notizia trovate il video di presentazione mostrato durante il Nex Game Plus Expo 2021 e una galleria immagini.