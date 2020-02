The Simpsons Hit and Run: annunciato il remake... con Dreams!

Lo YouTuber OpyGam3r ha annunciato di essere al lavoro su un remake di The Simpsons Hit and Run... in Dreams, il nuovo progetto di Media Molecule disponibile su PS4 e che in queste settimane ha permesso ai creativi di liberare la propria fantasia.

The Simpsons Hit and Run Dreams Remake è attualmente in fase di sviluppo, il gioco risulta già completo in molte parti e perfettamente giocabile, come dimostra il video pubblicato dall'autore. The Simpsons Hit and Run è stato pubblicato originariamente nel 2003 sulle principali piattaforme dell'epoca, presentandosi come un mix tra Crazy Taxi e GTA III e riscuotendo un discreto successo di pubblico e critica.

Lo sapevate? Anche Crash Bandicoot e Ghost of Tsushima sono stati ricreati con Dreams, inoltre vi segnaliamo che noi di Everyeye.it aspettiamo le segnalazioni sui vostri giochi realizzati con Dreams, i migliori troveranno spazio nella nostra produzione editoriale sotto forma di articoli, notizie, video e live in diretta su Twitch.

Cosa ne pensate del remake di The Simpsons Hit and Run? Il lavoro svolto da OpyGam3r vi sembra all'altezza? Lo YouTube attende feedback e consigli per migliorare il progetto.