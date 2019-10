The Simpsons: Hit and Run, potrebbe arrivare una remaster?

Non sempre i videogiochi su licenza hanno avuto il successo sperato, e in particolare per quanto riguarda un franchise come quello dei Simpson ne sono stati realizzati davvero tanti, con risultati spesso dimenticabili. Una piacevole eccezione era rappresentata da The Simpsons Hit and Run.

Si tratta di un gioco uscito nel 2004 su PS2, Xbox e Nintendo Gamecube, definito da molti come un GTA in salsa simpsoniana, anche se molto alla lontana, ed era particolarmente apprezzato anche perché forniva una bella rappresentazione della Springfield che siamo abituati a vedere in TV.

Il videogame è ancora oggi molto apprezzato dai fan, che ne hanno chiesto a gran voce il ritorno, quantomeno sotto forma di remake o remaster, ma finora non è ancora stato prodotto nulla in tal senso. A riaccendere le speranze però è stato Vlad Ceraldi, produttore dello storico titolo, che in una recente intervista ha dichiarato: "Io un remake o una remaster la vedrei bene, anche su diverse piattaforme. Certo, dovrebbe esserci prima la volontà dei proprietari del franchise, e qualcuno che decida poi di farlo, ma sì, sarebbe divertente riesplorare quei personaggi e quell'universo".

Il producer ha poi continuato: "Adesso si può essere molto più fedeli, è possibile molta più esplorazione nei contenuti di quanto non lo fosse all'epoca. C'erano tantissimi riferimenti nel gioco, ma non potevamo inserire tutto. Adesso ci sono molte più cose che sarebbe possibile fare, e sarebbe sicuramente affascinante".

Insomma, qualcuno ci sta pensando. Prima di entusiasmarvi troppo però, Ceraldi ci ha tenuto a specificare che si tratta di chiacchiere da bar al momento, e che dunque non c'è nulla di concreto sul tavolo, allo stato attuale delle cose. Però sognare non costa nulla, no? Anche perché il gioco originale si rivelò un successo anche dal punto di vista economico.

"Quando crei qualcosa, a volte sai di aver fatto qualcosa di speciale. Questo era uno di quei casi in cui sapevamo di aver fatto centro. Non ci aspettavamo che avrebbe venduto così bene, è andato oltre le nostre aspettative".

Che ne pensate? Vi farebbe piacere un ritorno di The Simpsons Hit and Run?