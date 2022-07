The Simpsons Hit & Run: andiamo alla riscoperta del vecchio gioco a base di veicoli

Arrivato sugli scaffali dei negozi nell'ormai lontanissimo 16 settembre 2003, The Simpsons Hit & Run fu un gioco particolarmente amato dai videogiocatori, i quali lo ricordano con piacere ancora oggi.

Il prodotto confezionato da Radical Entertainment non solo permise ai giocatori di vestire i panni di Homer Simpson e di girovagare per Springfield, ma anche di guidare una serie di veicoli ispirati proprio a quelli visti nel cartone animato di Matt Groening e soci. Alcune meccaniche del titolo ricordavano persino quelle di Grand Theft Auto Vice City, con il protagonista che poteva muoversi liberamente in mappe non troppo ampie e con l'opportunità di accedere ad una vasta gamma di costumi grazie ai quali modificare l'aspetto del buffo protagonista dalla pelle gialla.

Che siate fan di vecchia data del gioco oppure utenti che non ne hanno mai sentito parlare prima, vi invitiamo a dare un'occhiata al video che abbiamo appena caricato sul canale YouTube di Everyeye e nel quale potete riscoprire in pochi secondi questa vecchia gloria. Se invece ne volete sapere di più, sappiate che sulle nostre pagine trovate anche uno speciale sui motivi che hanno reso The Simpsons Hit & Run un gioco da ricordare ancora oggi.

Avete già dato uno sguardo al remake fanmade in UE5 di The Simpsons Hit & Run?